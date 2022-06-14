高市府採購的10萬劑富樂快篩試劑，近日發現疑似品管線異常，事後緊急回收問題快篩。高市議員李雅靜指出，自己曾在6月7日提醒過衛生局，並於10日針對決標瑕疵提出質疑，最後得標廠商「大鑫資訊公司出事了」。她今（14）日再提出5點質疑，要求高市府說明釋疑。

李雅靜表示，她曾私下提醒注意大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑，無奈衛生局僅避重就輕針對政府採購網的轉檔錯誤做出說明，而她想要索取資料進行驗證，為鄉親把關，至今衛生局仍未提供。

李雅靜說，最後高雄市衛生局採購快篩試劑標案，得標廠商大鑫資訊公司出事了，大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑，在2022年5月10日才獲得食藥署核准專案輸入台灣，只隔1周，立即獲得高雄市政府以限制性招標的9500萬採購案。

她提出質疑，高雄市衛生局在2022年5月16日簽准預算9500萬元的快篩試劑採購案，在隔天5月17日立即開標，由大鑫資訊公司獨家投標並得標，究竟是大鑫資訊公司未卜先知？或是這個採購標案為大鑫資訊公司量身打造？

她並問，高雄市回收出問題的富樂快篩試劑，批號COV2025056，請問衛生局，這批問題試劑的採購日期？若是2022年5月17日開標、標案號碼111B034採購，請問能公開提供驗收文件證明？

她疑惑問道，大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑為美國品牌，且註明原產地為美國，請問高雄市衛生局開標審查文件，是否有審查美國原廠的出口報關單？

針對高雄市長陳其邁5月9日在議會總質詢表示，高雄市快篩試劑存量充足，李雅靜再質疑，為何衛生局在5月17日以緊急採購為由，採限制性招標方式，向大鑫資訊公司採購9500萬的問題快篩試劑？