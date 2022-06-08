新冠病毒疫情持續擴大，信誼基金會推出「信誼幼兒文學獎禮袋」，將優質原創圖畫書、繪本口罩、隔熱餐碗等生活與閱讀資源，捐贈給需要資助的幼兒，讓他們學習不中斷。這波捐贈對象包括台東縣6歲以下弱勢幼童和其他縣市13所私立兒少安置機構孩童。

信誼基金會董事長張杏如表示，國際間許多組織調查發現，疫情讓孩子的基本數理和閱讀能力學習受到很大的影響，特別是低齡幼童和處於社會邊緣的孩童影響特別大。聯合國兒童基金會（UNICEF）年初的報告曾指出，這波疫情使得部分中、低收入國家10歲孩童閱讀能力未達標的比例，已從原來的53％提高到70％。

張杏如指出，在疫情下，信誼繼2020年捐助5000份「Good Start好好開始~幼兒成長起點禮盒」，2021年挹注13所育幼院助學資源和經費後，今年除了依孩童年齡持續贊助13所兒少安置機構適齡書籍、玩具、桌遊之外，還特別挑選3本撫慰身心的原創圖畫書，以及授權製作的兒童繪本口罩、日本KOM聯名餐碗，依繪本主題製作了1000份「信誼幼兒文學獎禮袋」，捐贈給弱勢孩童。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，信誼基金會捐贈的幼兒文學禮袋，已陸續贈送到台東市區、縱谷線區、南迴線及海岸線區等四處社會服務中心服務的脆弱家庭孩童手上，這些受贈家庭有很高的比例需要照顧3名以上的孩童。