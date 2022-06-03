新北市議員江怡臻媒合三峽在地副食品企業柏鈞食品，捐贈唾液快篩給土城、樹林、三峽、鶯歌18所公共托育中心；除了快篩之外，也與土城大潤發和當地里長合作，贈送端午節關懷箱給周遭弱勢家庭，希望共渡疫情，民眾直呼比市府關懷箱還澎湃。

江怡臻指出，疫情仍然嚴峻，加上中央終於開放快篩陽視同確診新政策，托嬰機構不論是老師或是孩童，都需要快篩來防疫，新北市府也承諾將提供5500名保母免費快篩，每位保母可以獲得2支快篩，配合這樣的方向，特別媒合主打嬰兒副食品的鈞媽來捐贈快篩，一起攜手做愛心。

江怡臻表示，戳鼻子對於小小孩來說非常痛苦，自己在為3歲兒子快篩時，甚至得出動兩個大人才能完成，聽到鈞媽也同樣捨不得小孩戳鼻子時難過哭鬧，所以捐贈的快篩特別選擇唾液款，讓家長可以安心使用。

江怡臻也說，持續兩年多的疫情，加上近來飛漲的物價，讓弱勢家庭生活更加困難，透過土城大潤發和大安里張俊隆里長的力量，準備了端午關懷箱給弱勢家庭，其中的內容除了有牛奶、雞精、口罩外，也準備了粽子和四神湯，讓民眾也能感受到端午的氣氛，而關懷箱沈甸甸的，受贈的民眾甚至直呼，比政府送的還要更豐富，非常實惠好用，可以安心過節。