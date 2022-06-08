中和男童恩恩確診死亡，恩恩爸今指出，1922花143分鐘才將案件轉送到北區管制中心，對中央處置過程無法接受。新北市議員江怡臻指出，當時中央指揮官陳時中說過，恩恩案並沒有延誤就醫的問題，但是很明顯1922在處理恩恩病情的過程中，沒有及時把資訊傳到新北市，整個SOP出現了問題，而這可能也是造成憾事的主因。

江怡臻指出，中央解釋說當日1922因為處理了2萬7000餘通的電話，所以造成耽誤了143分鐘，才將案件成功轉送，但是顯然1922沒有顧及到恩恩的狀況，否則應該更優先處理，這證明了中央當時的就醫指引不夠完整，中央沒有思考到類似的情況該如何處理。

江怡臻也說，在恩恩離開的隔天4月20日，中央也馬上公布了新的就醫指引，代表中央自己也知道，整個規定出了問題，因為錯誤的SOP，造成送醫時間有所延誤。呼籲中央應該交代更完整的資料，解釋清楚這143分鐘到底發生了什麼事情，讓整個過程的真相更明確。