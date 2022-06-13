新北市中和區2歲男童恩恩染疫死亡案持續延燒，新北市議員戴瑋姍質疑，恩恩延誤就醫當天，衛生局忙著處理市長侯友宜快篩陰性新聞，才沒有時間協助。對此，衛生局發言人高詩琪強調，衛生局處理防疫以及媒體是兩個不同單位、人員，千萬不要混為一談，不要以臆測性言論，評斷防疫人員付出的努力，抹煞第一線防疫人員的辛勞。

高詩琪表示，4月14日當天有2位媒體朋友確診，一人有參加新北記者會，當天參與陳時中部長、莊人祥發言人以及市長等來賓，必須要執行自我健康監測、現場快篩作業，這項作業聯繫安排都是由衛生局新聞聯絡人、新聞局一一聯絡處理。

她強調，這項作業與協調醫院收治病患完全不同單位、都是不同的人，千萬不要混為一談，衛生局各單位人都是專業分工處理。

另外，資深媒體人周玉蔻指出，她接獲前衛生署副署長李龍騰證實，台北縣（新北市）衞生局與轄下各衞生所電話通話早在2000年以前就已建置錄音設備，痛批市府說謊。對此，衛生局副局長高淑真表示，目前衛生局使用的電話系統是2015年建制，沒有設置錄音系統。

高淑真說，少數的稽查、檢舉專線才有外掛的錄音設備，且有爭議的案件才會啟動，一般行政電話，包括專門處理防疫的疾管科電話、中和衛生所都沒有錄音系統。