社會局局長謝琍琍(中、黑領白衣)與志工一起處理快篩劑發放。(高雄市政府社會局提供／林雅惠高雄傳真)

高雄疫情嚴峻正處高原期，不少服務弱勢民眾的第一線公私部門社工，及服務6歲以下兒童的早療中心或據點、育兒資源中心工作人員、坐月子平台的服務員，在提供保護力較弱的兒童、身心障礙者、長輩等關懷服務，恐增加染疫風險，高雄市政府即日起免費提供第一線社福工作的工作人員每人2支快篩試劑，減輕其購買快篩的負擔。

社會局劉社工表示，今天上班就收到市政府免費提供的2劑快篩，貼心的用夾鏈袋包裝好並有使用說明書，讓在疫情高峰時期多了可以保護自己的備品，一早上班內心就感到市長及市政府對社工的重視及關心。

社福類志工熊女士表示，高雄巿志工均發放2劑快篩劑，在這疫情嚴峻的時候，快篩劑是最實用的禮物，尤其是身為專業志工，每週服務多處社福單位，當自己覺得身體微恙時，立刻快篩確認，保護自己也保護家人、志工服務單位。

仁武育兒資源中心主任鄭淑翠感謝市府發放快篩試劑，工作人員拿到快篩試劑時都相當開心，讓他們在提供到宅育兒指導、諮詢服務時更加安心，保護自己也保護嬰幼兒家庭。

社會局到宅坐月子媒合平台有125位服務員，第一區坐月子到宅服務媒合平台主任張貝萍表示，疫情期間，產婦確實會比較擔心，能夠有免費快篩試劑，可以減輕服務員購買篩劑的負擔，也讓產婦媽咪和寶寶獲得安心照顧。

此外，社工員及教保員不論是個案訪視、到宅療育服務、居家育兒指導、育兒諮詢等都需要面對不同的家庭，做好防疫措施，不僅是為了自身及家人的健康，更是對服務對象的保護，三民早療個管中心李政璋主任表示，感謝市府關心早療第一線工作人員，提供快篩試劑讓社工及教保老師即時掌握身體狀況，讓服務更安心。

近日疫情不斷升溫，高雄市政府除免費提供中低收入戶、65歲以上長輩及身障朋友等弱勢族群約70萬人快篩劑，另對於服務弱勢民眾的第一線公私部門社工、工作人員及擔任公部門的志工約8萬3404人，每人發放2劑快篩劑，以維護一線人員及受服務對象的健康安全。

社會局局長謝琍琍表示，市府將第一線社福工作人員及高市志工等8萬3000千多名列入快篩試劑免費發放對象，為了讓他們盡速取得快篩試劑，社會局全體動員，結合社福中心及社會局志工力量，分裝快篩劑及運送至四維行政中心及志工之各目的事業主管機關，公私協力讓第一線社福工作人員及所有志工即日起領取免費的快篩劑，對於社福工作人員，無疑是一種鼓舞與保護。