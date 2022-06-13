台中市政府地稅局在公私立機關團體330多個專案中，脫穎而出勇奪智慧城市大獎。（市府提供／謝瓊雲台中傳真）

2022年「IDC智慧城市大獎」經過國際數據資訊有限公司（IDC）公開評選及公民投票兩階段競賽，亞太區獲獎名單日前出爐，台中市地方稅務局以「稅務智能無人化服務先驅計畫」，勇奪「數位環境與資源取用性」類大獎。

有智慧城市奧斯卡獎美譽的亞太區智慧城市大獎（SCAPA）邁入第8屆，台中市地稅局近年致力推動智慧化服務，針對民眾最常遇到的諮詢、稅額、申請及繳稅等需求，陸續建置4大數位無人化智能服務，計畫在公私立機關團體所提名330多個專案中，脫穎而出，具體呈現台中市數位治理的進展。

地稅局長沈政安指出，市長盧秀燕上任後，致力推展「數位民主」、「數位服務」及「數位行政；應用數位科技提升城市治理效能，以智慧交通、智慧生活、智慧環境發展為主軸，成功推展智慧城市，這次地稅局獲得亞太區「IDC智慧城市大獎」就是具體的展現。

沈政安指出，科技發展日新月異，AI人工智慧發展漸趨完善，近年稅務服務朝向數位無人化方向發展，台中市建置「中稅AI可比」、「稅額試算」、「UTax自動櫃員機」，和「無人化繳稅管道」等，以深度學習結合自然語言處理，建置AI智能客服，並廣設友善設計的Kiosk服務機台、建構完善端點資訊服務與應用等，開創稅務機關部分關鍵服務，進入無人服務的新紀元。

地稅局說明，今年第八屆SCAPA參賽者來自亞太地區（日本除外）的公部門和民營組織，超過330多件專案提名參賽，經過6個階段基準評估框架，包含公開提名、IDC分析師評選、公眾票選結果綜合評估等，有75件、在15項類別中入圍第一階段評選，再經第二階段評選，最後獲獎僅22件。能夠獲獎誠屬不易，未來將會更廣泛運用智慧科技及數位服務，來解決市民的需求。