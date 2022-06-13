宜蘭縣長林姿妙宣布，為了守護第一線的防疫尖兵，縣府將提供縣內的警察人員、消防人員、各鄉鎮市環保清潔隊人員、防疫計程車司機、各村里鄰長及村里幹事，每人家用快篩試劑2劑，以提升全縣的防疫量能。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今（13日）宣布宜蘭縣新增723個確診者，並新增2名死亡個案，本土累計59164個案例。縣長林姿妙宣布，為了守護第一線的防疫尖兵，縣府將提供縣內的警察人員、消防人員、各鄉鎮市環保清潔隊人員、防疫計程車司機、各村里鄰長及村里幹事，每人家用快篩試劑2劑，以提升全縣的防疫量能。

林姿妙提醒，縣內所屬各級學校今日已恢復實體課程，請家長及老師提醒孩子們務必落實各項防疫作為，並多加留意其健康狀況，大家共同努力儘快戰勝病毒。

疫情部分，今日新增2名死亡個案，年齡介於80歲至90多歲之間，2人都是男性；其中1人並未施打疫苗、1位已施打完3劑疫苗。2人分別從5月25日到6月3日間陸續發病，因不敵病毒肆虐皆於6月10日病逝。

另外，今天新增確診學生數共176人、教職員工25人，累計共8420位學生、880位教職員確診。

疫苗部分，宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已達88.1％，第二劑涵蓋率已達80.3％，第三劑涵蓋率已達66.4％。第17波疫苗快打站將於6月18日起陸續提供服務，請尚未完整接種疫苗的民眾踴躍前往疫苗快打站或到縣內合約醫療院所接種疫苗。

縣府說明，為了守護第一線的防疫人員，將提供縣內警察人員、消防人員、各鄉鎮市環保清潔隊人員、防疫計程車司機等人員，每人家用快篩試劑2劑，以提升防疫量能；家用快篩試劑將由警察局、消防局、環保局、交通處及民政處轉發。