宜蘭縣榮獲「2022年總統教育獎」的3位得主，分別為大同鄉泰雅女孩莊千旻（中）、陳潔安（右）及新住民之子鄭伶巧（左），今（13日）上午9時30分於縣府獲縣長林姿妙表揚，盼更多學童以她們為學習的榜樣，勇敢朝自己的夢想前進。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣榮獲「2022年總統教育獎」的3位得主，分別為大同鄉泰雅女孩莊千旻、陳潔安及新住民之子鄭伶巧，今（13日）上午9時30分於縣府獲縣長林姿妙表揚，盼更多學童以她們為學習的榜樣，勇敢朝自己的夢想前進。

教育部指出，2022總統教育奬為鼓勵在逆境中仍能奮發向上、樂觀進取的優秀學生，且能發揮服務奉獻、孝行表現等情懷，或在各項領域具特殊才能而出類拔萃者為遴選標準；期望以獲獎者的生命故事，發揚正向生命的教育精神。

其中，獲獎的大同鄉泰雅女孩莊千旻，國小三年級即參加柔道運動，屆時找到人生志向，不畏堅辛、四處奔波接受訓練，甚至轉學至親戚家住宿就讀，小學便獲全國冠軍，現在更是全國賽柔道比賽常勝軍、柔道女王；亞奧運金牌就是她的目標，盼能為台灣爭取榮耀。

而來自壯圍國中陳潔安自幼被領養，升上國中加入田徑後，以強大意志在賽道奮力奔馳，不負眾望的在全國中等學校運動會與全國中等學校田徑錦標賽中獲雙料冠軍，更在全運會田徑項目裡，創下最年輕銀牌選手的紀錄。潔安更以郭婞淳為榜樣，期許自己在奧運上為國家與社會盡一己之力，報答父母的養育之恩。

另一位為新住民之子鄭伶巧，國小三年級回台灣，需要克服語言障礙、跟上課業，還要幫忙母親做生意，她仍樂觀面對、熱心公益，更利用閒暇之餘在移民署擔任宣導志工、到社區關懷老人；未來想成為律師，輔助新住民維護自身權力。她與姊姊鄭翠玄先後獲得總統教育獎，讓人讚譽有加。

林姿妙表示，肯定3位得主為宜蘭之光，身處逆境、不向命運低頭，充分展現生命的韌性與價值，希望所有同學以他們為榜樣，一起朝夢想勇敢前進。