因應疫情北降南升，嘉義縣為提升4大醫院covid-19確診者緊急院際轉院效率，將補貼緊急院際轉院救護車交通費。另外，縣政府成功媒合14位照護服務員，提供醫院照護輔助人力，協助4大醫院緩衝護理人力負荷。

嘉義縣今天公布確診1366人，目前居家隔離2149人，輕症居家照護8129人，嘉義縣長翁章梁表示，為掌握狀況，每周定期邀集4大醫院院長及防疫專家召開諮詢會議，會中院方提出確診者緊急院際轉院和看護聘僱困難、護理人力吃緊兩大問題。

翁章梁表示，因應確診個案遽增，民眾在4大醫院就醫可能遇到專責病床壅塞情形，為提升轉院效率，降低民眾負擔，縣府將補貼民間救護車車資，每趟2000元，救護車公司不得再向病患收取費用。

翁章梁指出，針對各醫院看護聘僱困難一事，由於照護工作轉嫁護理人員，造成人力、體力的嚴重負荷，已請衛生局和勞青處研商招募照服員參與照護輔助，目前第一波已完訓的照服員共有14人，提供4大醫院連結運用，舒緩護理人力負擔，照服員協助專責病房照顧者，每班8小時補助5000元、12小時7500元。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣有800人取得照服員資格，都擁有專業照護素養，只要再加強相關感控及防疫觀念，就能發揮專長，無需過度擔憂。