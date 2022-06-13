義大醫院藉由義診手術傳愛到越南，9年來幫助超過400名需要手術治療的病人。雖然疫情短暫地影響義診手術的執行，義大醫院與當地合作夥伴Operation Smiles Vietnam努力尋找解決方案，義大方面找了文藻外語大學簽署產學合作契約書展開「文藻usr-國際醫療志工團」口譯團隊培訓課程。

為提升越南當地合作夥伴語言治療相關的知識與技能，義大醫院為越南當地合作夥伴辦理語言治療線上課程，並以華越語逐步口譯為越南語的方式授課。

此外，義大醫院與文藻外語大學簽署產學合作契約書，展開「文藻usr-國際醫療志工團」口譯團隊為期半年的培訓課程，並邀請院外專家教授本院講師的數位教學技能，以提升整體課程品質。

線上課程由復健科技術組長蘇嫺擔任講師，入門課程包括唇顎裂語言治療概論及語言誘發技巧，未來更將進階到唇顎裂語音評估與介入。國際醫療部同仁也製作一系列唇顎裂照護影片做為課程的輔助教材，以解說加上示範的方式，讓內容更加淺顯易懂。