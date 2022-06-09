越南外交部今天表示，美國副國務卿雪蔓及代表團一行10日至13日將抵達越南訪問。越媒報導，雪蔓將前往河內市與胡志明市，與越方官員會晤時將集中討論貿易和經濟問題。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）宣布，應越南外交部部長裴青山（Bui Thanh Son）邀請，雪蔓（Wendy Sherman）及代表團一行10日至13日將對越南進行工作訪問。

黎氏秋姮指出，雪蔓一行人訪問期間將與越方相關部門代表會面，討論雙方的合作以及共同關注的全球和區域問題。

越南勞動報（Lao Dong）報導，在4天的訪越行程中，雪蔓將到訪位於北越地區的首都河內市以及位於南越地區的經濟樞紐胡志明市，與越方官員會晤時將集中討論貿易和經濟問題。

根據美國國務院，雪蔓將在胡志明市會見胡志明市市委書記阮文年（Nguyen Van Nen），並在越南傅爾布萊特大學（Fulbright University Vietnam）發表講話。

雪蔓在河內市將會見若干越方官員，包括副總理黎文成（Le Van Thanh）、外交部長裴青山（Bui Thanh Son）和副外長何金玉（Ha Kim Ngoc），以「強調越美全面夥伴關係的力量以及美國對獨立、強大和繁榮的越南的支持」。

報導表示，預計雪蔓還將宣布，美國將為越南調查和清理未爆彈工作提供進一步幫助，彰顯美方在克服戰爭後果方面的持續承諾。

此外，雪蔓將與民間單位代表討論供應鏈復甦能力。她還將與農業與農村發展部部長黎明歡（Le Minh Hoan）一起啟動美國國際開發總署（USAID）計畫，打擊越南的野生動物販運。