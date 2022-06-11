高雄市立聯合醫院新建「戶外防疫站」，不僅提供民眾更好的醫療品質，更讓第一線醫護擁有更安全的診療環境，高雄市長陳其邁11日特地前往聯合醫院參加「戶外防疫站」啟用儀式並代表受贈。（洪浩軒攝）

高雄市立聯合醫院新建「戶外防疫站」，不僅提供民眾更好的醫療品質，更讓第一線醫護擁有更安全的診療環境，高雄市長陳其邁11日特地前往聯合醫院參加「戶外防疫站」啟用儀式並代表受贈。（洪浩軒攝）

高雄市立聯合醫院新建「戶外防疫站」，不僅提供民眾更好的醫療品質，更讓第一線醫護擁有更安全的診療環境。（洪浩軒攝）

高雄市立聯合醫院新建「戶外防疫站」，不僅提供民眾更好的醫療品質，更讓第一線醫護擁有更安全的診療環境。（洪浩軒攝）

高雄市立聯合醫院新建「戶外防疫站」，不僅提供民眾更好的醫療品質，更讓第一線醫護擁有更安全的診療環境。（洪浩軒攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，天正國際精密機械股份有限公司捐贈高雄市立聯合醫院「戶外防疫站」，不僅提供民眾更好的醫療品質，更讓第一線醫護擁有更安全的診療環境，高雄市長陳其邁11日特地前往聯合醫院參加「戶外防疫站」啟用儀式並代表受贈。

全台遭受到新冠肺炎疫情侵襲，為了將病毒有效防堵於院外，各醫療機構紛紛在院外使用帳篷架設戶外診療區，但近期確診病例數激增，急診醫護人員經常須在戶外或有限空間為病人執行檢傷、採檢及治療等作業，而病患在身體不適的情況下，還需承受日曬兩淋，格外艱辛。

高雄市立聯合醫院「戶外防疫站」使用高強度鋼構材質及隔熱建材建造而成，是一個具有全室空調、友善環境與醫療功能的組合屋，負責承接急診檢傷、採檢以及為新冠肺炎確診患者執行初步醫療處置，盼可大幅減緩過往急診戶外診療區的困境。

聯合醫院院長馬光遠表示，戶外防疫站主要是提供高風險或確診患者友善、安全且有效率的醫療環境，除了提供醫護舒適的作業環境，更為候診患者設計專用廁所，讓民眾更便利，另外，戶外防疫站內每個房室都是獨立空間、獨立空調，這也可以確保患者及醫護的安全。

陳其邁表示，高雄目前的疫情狀況正處於高原期，染疫的人數也愈來愈多，在醫療負擔較大的期間，最重要的就是希望能夠早期診斷、早期治療、輕重正分流，聯合醫院增設戶外防疫站提供如此良好的醫療環境，就是希望在民眾最艱困的時間，給予最好的照顧。