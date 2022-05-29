建設局長陳大田(右二)率隊親自前往太平馬卡龍公園，視察工程進度與施工品質。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

今年夏天最值得小朋友們期待的公園即將完工。台中市建設局在太平區打造馬卡龍公園，將在高塔遊戲區建置全國戶外最高、達11公尺的溜滑梯，目前整體進度已達92％，建設局長陳大田指出，預計今年7月完工，有信心將成為全台最好玩公園之一。

台中美樂地計畫（Taichung Melody）打造友善共融公園，太平區公5公園用地打造馬卡龍公園；其中，高塔遊戲區有全國戶外最高溜滑梯，高達11公尺，另兩座溜滑梯高度分別為8公尺及2.5公尺，塔內外設有多種攀爬設施如立體繩網、滑竿、曲線攀爬架等具挑戰性遊樂設施。

陳大田指出，現階段正在進行塔型遊戲場滑梯組裝、塔內遊戲設施設置、遊戲場舖面、園區人行道舖面，及喬木新植。建設局與施工廠商皆定期檢討施工執行困難、管控施工進度，除非天侯等無法抗力因素外，將盡可能排除可預見的施工問題，朝如期如質完工邁進。

馬卡龍公園在規畫設計階段，即多次邀集專家學者、公民團體及地方里長等單位召開意見交流會、設計審查會，將特色遊戲場依兒童發展能力，規畫豐富多元的遊具設施。

陳大田表示，為讓不同年齡層、行動能力的孩童，皆可盡情遊玩，共融遊戲場利用地形變化，設置細礫石坑、攀爬坡面及溜滑梯，較平緩區域也規畫了多達8組盪鞦韆，盼減少一般公園，小朋友排隊等候盪鞦韆遊戲的使用情形；對於行動不便兒童，也可使用輪椅旋轉盤、座椅式盪鞦韆、平面彈跳床，及玩沙桌等共融遊具。

目前園區內已完成的包括景觀土丘、人行道鋪面、寵物活動區及籃球場。寵物活動區約1500平方公尺，分區設置大型犬、小型犬的專屬空間，並設有飲水槽、清洗區及遮陽棚等；籃球場則有別以往制式球場標線，以清新明亮的色系搭配不規則曲線，勾勒出特色籃球場，讓民眾打球時，帶來不同的色彩體驗，未來民眾進入遊戲場，可同時感受置身於馬卡龍粉嫩色彩中的幸福感。

建設局說明，未來公園完工開放後，也規畫設置了126格汽車停車格（含6格無障礙車位）、及77格機車停車格（含2格無障礙車位）；公園內另設置2座滯洪池，滯洪容量達2500立方公尺，達到都市防洪減災需求，未來重大災難發生時，平時作為休憩功能的馬卡龍公園即成為防災公園，兼具臨時避難場所的功能。