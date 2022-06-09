嘉義縣今公布1405人確診，有症狀257人，無症狀1148人，年齡介於1個月至105歲。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為強化孕婦保護，嘉義縣6日起至7月30日止，每名孕婦發放快篩試劑2劑，民眾可持身分證及媽媽手冊至各鄉鎮市衛生所領取，統計全縣有1967名孕婦受惠。

嘉義縣今公布1405人確診，有症狀257人，無症狀1148人，年齡介於1個月至105歲，其中人瑞確診又寫嘉縣最高齡紀錄，累計全縣10歲以下染疫幼童3746人，65歲以上也有3481人，至今居家隔離還有1934人，輕症居家照護8363人。

縣長翁章梁說，嘉義縣目前孕婦1967人，為強化孕期媽媽們的保護，6月6日起至7月30日止，設籍嘉義縣的懷孕婦女，將提供2劑快篩試劑，民眾可持身分證及媽媽手冊，至各鄉鎮市衛生所領取，並呼籲孕期媽媽們，保持心情愉快，不要因疫情過度恐慌，必要時可用快篩，進行自我監測。

衛生局長趙紋華表示，孕婦避免染疫，最重要的是完整接種疫苗，若不慎確診，務必加強自我監測，尤其若出現破水、落紅、規則宮縮、發現陰道流血或多量分泌物胸等生產徵兆，應立即撥打119，告知是確診產婦，立即就醫，日前縣內就有確診孕婦因出現破水、宮縮等，並有急產徵兆，在衛生局及消防人員的協助下，順利於大林慈濟醫院平安生產。

趙紋華也提醒高危險妊娠孕婦，如糖尿病與妊娠糖尿病子癲癇症、前置胎盤、自體免疫疾病、免疫缺陷疾病，以及未接種疫苗、未完整接種3劑者疫苗者，均屬孕期重症危險因子，更要特別注意，應定期產檢與醫師保持聯繫。