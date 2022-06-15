青少年出現首例MIS-C！ 打2劑BNT確診 5周後全身紅疹

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增6萬8939例，境外26例，並新增143死，今年以來，本土確診總人數突破300萬例。中重症案例中，今天新增5例兒少重症個案，其中首現青少年也出現1例多系統發炎症候群（MIS-C）個案，曾接種2劑BNT疫苗，確診五周後全身紅疹。兒童也新增2例，國內兒、少MIS-C累積11例。

指揮中心今天公布國內出現首例青少年MIS-C個案，為一名13歲男性，沒有慢性病，曾接種兩劑BNT疫苗，五月三日確診，當時發燒兩天，六月六日，相隔五周後，又再度發燒到39.4度，並持續四天，六月十日軀幹出現紅疹並往四肢擴散，其他症狀還包括結膜炎、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉腹痛，頭痛、頭暈、喘。6月11日送往急診，抽血發炎指數增高，經評估診斷為MIS-C，目前在一般病房住院治療，病況穩定。

另外2名分別是五歲男童和十歲女童，均無慢性病史，都沒有打疫苗，兩人在五月初確診，確診後分別相隔3週到5週，陸續出現發燒、紅疹，結膜炎，就醫診斷為MIS-C，目前病況穩定，血壓穩定沒有呼吸困難在一般病房治療中。

另外，也新增一名兒童腦炎病例，為一名兩歲男童，沒有慢性病史，6月10日發燒達38.6，快篩陽性，因持續發燒意識改變，抽搐送急診，插管接呼吸器住進加護病房。頭部電腦斷層有腦水腫診斷為腦炎。目前使用降腦壓藥瑞德希韋、免疫球蛋白等藥物在加護病房治療中。

還有一名一歲男童，五月七日確診，五月九日呼吸困難、胸凹送急診發現呼吸窘迫插管住進加護病房，使用瑞德希韋治療等藥物治療，五月十六 已經出院，診斷為細支氣管炎。

國內12歲以下兒童重症累積有54例，其中死亡17例，腦炎19例，肺炎10例、MIS-C達10。

13~18歲青少年部分累積5例重症，其中2例死亡、心肌炎1例、肺炎3 例、MIS-C1例。