台灣各大保險公司看準疫情商機，從去年開始推出防疫保單賣了數百萬張，但本土疫情今年大爆發，業者沒有預料到台灣政府會轉向與新冠病毒共存，在龐大的理賠金額壓力下只好紛紛停賣部分產品和不續保。防疫保單亂象如今登上外媒被探討，報導指出，台灣保險公司誤判疫情風險，更稱防疫保單有如一場賭博，而非一種保險產品。

《華爾街日報》以「台灣保險公司誤判疫情風險代價不菲，防疫保單如同一場賭博」為標題撰文指出，台灣先前因實施嚴格管制邊境以及追蹤接觸者等，單日確診數遠低於世界其他地方，2020年台灣有多達200多天的本土零新增確診，2021年爆發新一波疫情也迅速得到控制。

而台灣保險業者看到其中商機，因為根據過去的防疫政策，確診者及密切接觸者必須隔離至少兩周，業者因此推出一系列防疫保單，理賠金額約從340美元至3400美元不等（折合約1萬至約10萬新台幣）。

報導稱，台灣保險公司原本以為能大賺一筆，然而隨著今年疫情擴散，台灣走向與病毒共存，「這些公司正面臨大量理賠求償，損失不斷增加，甚至引發大眾不滿」。根據統計，台灣迄今消費者已提出近27萬件理賠申請，求償金額相當於3.57億美元，且申請理賠件數可能繼續增加。南佛羅里達大學風險管理和保險課程教授Po-Lin Wang指出：「防疫保單更像是一場賭博，而非一種保險產品。」

防疫保單之亂除了發生在台灣外，亞洲其他國家包含日本、泰國都出現類似情況，在大陸銷售「隔離險」的業者紛紛停賣這些產品，日本業者則緊急下架防疫保單，調整費率才重新上架，甚至有保險公司限縮投保職業，泰國則有業者因此倒閉。