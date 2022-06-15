變異株暴增！再攔截26例BA.4、BA.5 羅一鈞：傳染力高疫情恐再起

指揮中心今天公布，國內新增攔截26例Omicron BA.4、BA.5變異株，截至目前共累積31例，其中BA.4有7例，BA.5有24例，均來自於境外，來源國以美國最多，其次依序為德國、西班牙、新加坡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，變異株的增加可能導致疫情再起。

指揮中心日前公布國內出現1例BA.4個案，加上今天6例，累積有7例。BA.5今天則新增20例，累積共24例。

今天新增26例的亞變異株個案入境國部分，以美國為大宗，共有8例，其次為德國6例，西班牙4例為家庭群聚，都是在機場唾液採檢出來，分別是6月12~14日這三天採檢確診。

新增26例Omicron BA.4及BA.5境外移入病例。(指揮中心提供)

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，邊境截至目前共攔截到31例BA.4、BA.5變異株，其中有4例來自美國，6例來自德國，4例來自西班牙，3例來自新加坡，兩例來自澳洲，兩例來自泰國，韓國、薩爾瓦多與英國各一例，變異株來源大致與國際疫情發展相符，但也顯示不僅流行於歐美，亞洲地區也開始產生疫情。

對於有醫師認為，邊境檢測到這兩款變異株，也就代表BA.4、BA.5早已落入社區。羅一鈞解釋，指揮中心每周都有針對本土個案進行抽驗，目前尚未發現本土已有BA.4、BA.5，目前國際上的證據顯示，BA.4、BA.5雖然傳染力較高，且具有免疫逃脫的特性，但潛伏期仍然較短，約兩至三天就會發病，以目前國內的防疫手段來看，病毒不容易長驅直入社區。

羅一鈞說，現在從邊境到社區，必須要先取得兩日內的PCR陰性報告，以及入境唾液PCR篩檢，加上還有三加四的隔離措施，包含有症狀採檢、隔離期滿採檢等等，若邊境陽性數越來越多，漏一點進社區當然有可能，但現在要長驅直入社區則不太容易發生。

為強化BA.4、BA.5的邊境防疫，羅一鈞也提到，近期會向ACIP提案，將邊境防疫人員以及防疫旅館工作人員納入優先接種第四劑疫苗的對象，這兩族群完成第三劑接種時程約在去年十二月至今年一月，估計最快今年六月就能開打。