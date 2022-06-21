中央流行疫情指揮中心20日公布國內最新確診數，大降至3萬多例，創6周以來新低。指揮中心宣布，即日起取消「參加國旅團必須打滿3劑」規定，改持2天內快篩陰性證明即可。台大醫師黃立民直言，「我不太懂為什麼要做這個決定」。

20日的本土確診數為3萬5596例，是今年5月5日以來新低。指揮中心表示，國旅「3劑令」即起解除，民眾只要出示48小時內快篩陰性證明，就能報名參加國內旅行團。

不過這項政策遭外界質疑，「那先前堅持是在堅持什麼」。Omicron疫情爆發後，指揮中心於4月22日宣布，沒打滿3劑的人不能參加國旅團，當時一度引起業者反彈，連主管機關交通部、觀光局都未獲徵詢。

兩個月過去了，儘管疫情逐漸脫離高原期，但每天仍有幾萬人確診，指揮中心這時拿掉禁止令，會不會變相鼓勵民眾出遊，增加染疫風險？

台大兒醫院長、感染科權威黃立民直言，「我也不太懂為什麼要做這個決定啦」。根據《蘋果新聞網》報導，黃立民表示，打滿3劑再參團的規定是合理的，畢竟政策本來就是鼓勵民眾接種，現在選擇放寬，看起來與政策有些矛盾。