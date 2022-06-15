不少民眾盡量避免餐飲內用，以減少染疫機會，一名確診康復後的女網友在網路分享心境，她表示染疫到現在解隔已一段時間，常常人已走到餐廳門口，卻沒有踏進去的勇氣，文章引發網友討論，當中有不少人認為，比起餐飲內用，職場更容易染疫。

原PO昨（14）日於臉書社團《確診者有話要說》指出，這波疫情爆發後，自己也無法避免感染，從確診到現在已康復，她常常走到餐廳門口想大吃一頓，卻沒有踏進去的勇氣，令她忍不嘆「都解隔一段時間了，還是會怕」。

貼文曝光，引發不少同為確診康復的網友留言，「別想太多，我們當時全家完成10＋7，且篩檢陰性後，立刻出門吃飯了」、「正常生活還是要過，不然沒先得病就先患心病了」、「我是怕二次感染，所以都帶回家吃」、「從沒確診到確診，一律外帶」、「我也不敢，好幾個月都沒有內用過了」、「經過一次確診，我不是自煮就是外帶」。

留言中也有人認為，上班的染疫機率比餐飲內用更高，「我上班被感染的，上班才是風險最高的」、「上班才可怕，電梯、飲水機開關、提款機等，大家摸來摸去的，我戴N95口罩上班長達2年，照樣中標」、「我覺得上班比較可怕，我先生沒除了上班外，其餘買東西都是我在負責，照理說感染機率很低，結果他卻被同事傳染」、「唉！可以選擇不餐飲內用，但沒辦法不上班」。