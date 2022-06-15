星象界的大事七星連珠明天將出現，命理專家小孟老師表示，古人認為七星連珠後會有大災難發生，不過距離上次出現七星連珠現象已相隔22年，在那之後並沒有發任何災禍，大家不用過度緊張，同時他也列出明天之後可能會出現的6大吉、凶預兆。

小孟老師昨（14）日於個人臉書粉專指出，明（16）日將出現七星連珠，也就是金星、木星、火星、水星、土星、天王星及海王星，所謂的七星連珠是指行星連成一線或者集中在某一區域。古人認為七星連珠是不祥的預兆，之後會有災禍發生，但回顧過去2000年的時間，出現過26次七星連珠，等同於平均77年會出現一次。

小孟老師表示，最近一次七星連珠是發生在2000年5月5日，那一天之後並沒有發生大事，反而是科技發展突飛猛進，因此推測明天七星連珠再次出現，頂多是金融股是較微波動，可以不用過度恐慌。

小孟老師說，這次七星會帶來6項好運，如疫情趨緩，各地疫情下降，第二是能有效控制疫情的疫苗硏發出來，第三為多項高科技產品逐漸地被發明，第四則是人類與外星文明接觸越來越靠近

，第五則為社會上一些醜陋的事情被揭露，最後是新型病毒不斷出現但能快速終結。

不過小孟老師表示，七星連珠也會有6個壞徵兆，一是6至7月地震較多，第二是糧食危機浮現，新興國家糧食不足，會有政變發生，第三為大型經濟體陷入衰退，要小心美、中、日大型經濟體，第四是世界級領袖健康逐漸一一出現狀況、第五為全球經濟動能不足，多國會為了保障自己的內需，而暫停一些糧食與精密科技出口，全球經濟會陷入暫時性衰退，最後為股市基金期貨投資商品會波動較大，投資人要小心謹慎。