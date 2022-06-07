富邦金控將在6月17日舉行今年股東會，且將採取高規格防疫措施來加強防疫。富邦金控7日公告今年股東會的防疫措施，強調為維護股東健康，親臨現場的股東須配合進行快篩或出示二日內PCR陰性證明。
富邦金控7日公告股東會防疫措施，具體內容指出為維護股東健康權益與控制群聚與傳播風險，「欲親臨本公司111年股東常會的股東，入場前請配合進行快篩或出示二日內PCR陰性證明」，強調上述建議措施為維護股東健康之舉，不影響股東參與股東常會之權益。
富邦金控將在6月17日舉行今年股東會，且將採取高規格防疫措施來加強防疫。富邦金控7日公告今年股東會的防疫措施，強調為維護股東健康，親臨現場的股東須配合進行快篩或出示二日內PCR陰性證明。
富邦金控7日公告股東會防疫措施，具體內容指出為維護股東健康權益與控制群聚與傳播風險，「欲親臨本公司111年股東常會的股東，入場前請配合進行快篩或出示二日內PCR陰性證明」，強調上述建議措施為維護股東健康之舉，不影響股東參與股東常會之權益。
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