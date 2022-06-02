靜蘆企業董事長蕭銘任（中）捐贈防疫物資一批給苗栗縣警局。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

國內新冠疫情持續延燒，基層警察配合縣府協助防疫工作，苗栗縣政府縣政總顧問靜廬企業董事長蕭銘任，2日上午捐贈苗栗縣警局價值百萬元的防疫產品，計有抗菌消毒液1450瓶及200瓶抗菌液補充瓶，協助維護第1線防疫員警的執勤安全，讓員警多一份保障，由局長陳武康代表接受捐贈。

近期疫情延燒，確診人數不斷攀升，局長陳武康表示，靜廬企業董事長蕭銘任長期關心苗栗縣警政，疫情初起即持續捐贈各項物資，在此疫情嚴峻時刻，更捐贈許多「抗菌消毒液」，提供各外勤第1線執行防疫工作警察同仁應勤使用，全力守護苗警第1線防疫人員健康，讓警察同仁於警察節前夕備感溫暖，堅守崗位持續加強各項防疫作為，共同守護國人安全。

陳武康特別感謝靜廬企業的愛心善舉，在這波疫情下能持續力挺警察弟兄，為每1位警察同仁的健康做好把關，此舉不僅讓執勤警察安心、警眷放心，同時也呼籲民眾，在疫情嚴峻時刻務必共體時艱，落實配合各項防疫政策，外出時務必佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免不必要之移動、活動或聚會，全民共同攜手防疫，平安度過疫情的挑戰。