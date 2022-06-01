台灣從5月以來疫情確診數居高不下，同時影響各地育幼院物資捐贈不若以往，為協助孩童免於疫情的威脅並維持育幼院的運作，新北市議員參選人張嘉玲昨天(31日)與社會各官學界代表一起前往大同育幼院做愛心，共同將200支快篩試劑和700個醫療口罩等大量防疫物資捐贈予大同育幼院，並特別加碼準備八寶粥和礦泉水等食品提供給孩童和工作人員，期盼大家合作團結共渡難關。

捐贈物資齊心抗疫 新北市議員參選人張嘉玲與各界代表共同做愛心。張嘉玲提供

捐贈物資齊心抗疫 新北市議員參選人張嘉玲與各界代表共同做愛心。張嘉玲提供

大同育幼院的代表黃公關親自感謝張嘉玲和各界熱心人士對孩童的關心，張嘉玲現場也認真傾聽育幼園的聲音，承諾未來將持續關注孩童的需求，並期望孩子可以得到社會給予的溫暖，未來長大成人後也能回饋社會給予他人更大的溫暖。恆生金融科技股份有限公司王俐喬執行長、和平地球同濟會翁孟楨創會會長、台北景福扶輪社許繼元社長、台灣職工教育和職業培訓協會林嘉宏副理事長也前往共襄盛舉。

另外，為保護第一線醫療人員免於病毒的威脅，張嘉玲偕同行政院政務顧問游世全，也是新北市議員參選人張嘉玲後援會總會長一起親自至新店耕莘醫院捐贈3000個N95口罩，由院長林恒毅、醫療副院長劉傳捷和教學副院長王琨代表收受，盼能為醫護人員建立更安全的工作環境，也感謝疫情期間醫護人員的無私付出，捍衛台灣免受疫情的侵害。

新店耕莘醫院鄰近中和南勢角地區，提供民眾就地看病的選擇，也能得到最完善的醫療服務，始終堅持理念關懷病人，並擴及周遭家屬親人，提供完整之照護，不僅改善新店安坑地區醫療資源相對不足的部分，也帶動中和南勢角與新店安坑的整體區域醫療發展，深獲新北市民的信任。