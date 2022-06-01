民眾黨高市黨部1日宣布提供防疫物資給警消醫護索取，立委張其祿感嘆政府扛不住疫情，引用彭博社最新全球防疫韌性月評比，直言53個國家中台灣排名第51，退步了19名變成倒數第3，本來是防疫優等生，現在變成了劣等生。

他提到，這2年半來，行政院8400億特別預算已經花了將近7000億，但花了這麼多錢，為什麼現在還要請企業慷慨解囊？他要大家回想，之前口罩荒、疫苗荒、現在快篩試劑荒，他在立院也常常問，到底現在藥品買齊了沒有啊？

尤其看到有很多兒童不幸染疫，讓人真的要問超前部署到底在哪裡？過去台灣能成為防疫優等生，靠的就是國民自主，但政府編列8400億特別預算，光是振興經濟就花了5000多億，其實用於防疫工作的就只有1600多億。

張其祿說，政府日前剛拍板300多億振興，但他真的要直白地說，前面已經花了這麼多錢，實在不知道花到哪裡去，像五倍券、三倍券感覺發到大家口袋，可是它真的有用嗎？如果有8000塊拿來買快篩劑，1人都可以拿到80劑。

「全民防疫、民眾新希望」有鑑於政府扛不住疫情，民眾黨高巿黨部主委馮啟彥連同年底議員參選人莊貽量、吳益政、陳惠君、陳妙真、葉政瑋等人力挺第一線防疫人員，也聯合企業提供快篩試劑等防疫物資給警消醫護索取。