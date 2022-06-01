沙鹿德林宮今年因疫情關係，愛心粽改以直接採購分贈方式，幫助弱勢家庭歡度端午佳節。（德林宮提供）

沙鹿德林宮今年因疫情關係，愛心粽改以直接採購分贈方式，幫助弱勢家庭歡度端午佳節。（德林宮提供）

國內新冠肺炎爆發式延燒造成人人自危！沙鹿區德林宮因應端午節到來，特舉辦「關懷弱勢-端午結緣粽」活動，透過愛心粽發放幫助弱勢家庭，讓在這波長達兩年多疫情中，依然可感受到同島一命及相互照護的溫馨。主委王世雄1日強調，期透過每顆粽將愛心散播出去，讓民眾疫情期間都能平安健康。

王世雄指出，往年端午節前夕，德林宮都會動員志工共同參與愛心粽活動，從採購食材、清洗粽葉、包粽、蒸炊、到包裝，全部親自打理，甚至必須調來大型機具協助。今年因疫情關係在衛生健康考量下，改以直接採購分贈的方式來辦理，共準備1800餘盒。

王世雄說，全部共1萬3000餘顆愛心粽，分別送給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人創世社會福利基金會、信望愛日照中心、清水警分局，及沙鹿高工、沙鹿國中、鹿寮國中、公明國中、竹林國小、沙鹿國小、鹿峰國小、公館國小、中港國小、東山國小、善水國中小、東平國小等單位。

沙鹿德林宮今年除愛心粽贈送外，還配合台中市政府地方稅務局沙鹿分局租稅宣導活動，民眾可於現場捐贈未開獎且金額10元以上的發票兌換香皂、購物袋、菜瓜布、立體密實袋、纖維擦拭布、抗菌組等實用生活用品，用另一種方式做公益散播愛心。

「取之社會、造福社會」！王世雄說，德林宮近年來還陸續舉辦定期捐贈獎助學金、全國書法及寫生比賽，疫情期間還有防疫口罩襯墊捐贈，血荒中還舉辦熱心捐血等活動，特別是全國書法競賽新設勵志組，協助受刑人安定心境，轉化善念，藉由推展翰墨書香教育轉化社會暴戾之氣！

愛心粽端午佳節疫情高峰