凱基證券積極推動ESG與社會永續的理念，鼓勵員工積極參與凱基慈善基金會各項慈善活動，用行動支持身心障礙者，連續八年舉辦庇護工場愛心麵包認購活動，並再次榮獲桃園市勞工局「鼓勵企業訂購桃園庇護工場產品競賽」金質獎，凱基證券員工熱心公益，給予弱勢族群正面力量的精神備受肯定。

凱基證券員工連續八年以定期定額的方式，認購庇護工場烘焙產品；近年因新冠肺炎疫情重擊庇護工場，凱基慈善基金會董事長蔣友松率先認購20份愛心麵包，同仁亦熱烈響應，使得今年度的認購金額成長了近三成。蔣友松表示，愛心麵包認購不僅協助身心障礙院生有工作機會，也有很多同仁將購買之烘焙產品捐贈給育幼院、弱勢社區、扶老機構和偏鄉學校，一份愛心不但協助了庇護工場院生，也幫助了其他需要關懷的族群。

凱基證券已連續兩年獲桃園市政府舉辦「鼓勵企業團體訂購桃園庇護工場產品競賽」該競賽金質獎肯定，市長鄭文燦特別公開表揚，感謝凱基證券員工消費同時也能支持身障朋友就業，一起做公益。樂桃桃庇護工場也指出，凱基證券愛心麵包認購活動除了讓庇護工場有穩定的訂單，也讓學員們有了生活的重心、成就感及收入，是企業執行社會公益責任的最佳典範。

凱基證券從公司到員工，都以「取之於社會，回饋於社會」理念，與公司共同實踐ESG，善盡社會企業責任；藉由各種公益活動，發揮企業的影響力，協助需要幫助的族群、希望傳遞社會正面能量到台灣各個角落，一起創造更美好的明天。