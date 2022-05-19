科思創全球能量固化創新技術中心於中央大學舉行啟用典禮。該聯合研發中心將負責科思創集團的「樹脂合成」與「光纖塗料」開發重任，中心設備完善，占地400多坪規模，更是科思創全球最重要的研發中心之一。將透過科技部支持的產學研究中心計畫─綠色先進功能性材料開發與製程，與中央大學攜手開發更永續的未來產品，成為台灣首例設立於大學校園的外商全球研發中心。

科思創為能量固化領域的技術領先者之一，擁有眾多專利。並在光纖領域中位居全球第一。不同於溶劑型的塗料，能量固化的技術利用紫外線等光源，讓塗料得以瞬間固化，過程中無須溶劑，為塗料領域中生命週期評估（life cycle assessment, LCA）表現相當優異的解決方案。紫外光固化樹脂可廣泛運用於各類塗料應用，如光纖光纜、太陽能光板、電子材料、油墨印刷、地板、頂級木器保護塗層等。

中央大學校長周景揚表示，特別感謝中央大學與科思創合作案的推手中央大學前副校長李光華。材料科學是一門涉及物質性質與應用整合的跨領域科學，與民生發展息息相關，中央大學有許多傑出的教研團隊投注在此領域。中大將與科思創一起樹立頂尖大學與國際企業合作的新典範，希望能帶動更多的海內外廠商和學校教研團隊進行產學合作。

促成科思創與RFM合作的關鍵人物，科思創RFM亞太區副總裁邵仲益表示，開放式創新是邁向成功的重要因素之一，期待藉由科思創與中央大學產學聯盟的雙贏典範，為產業界與學術界開啟更多不同的可能與思維。

擁有無數先進技術專利的科思創，目前更積極透過科思創自身的科學家們投入更多產品開發，此外，也與國內大學透過開放式創新展開產學合作。科思創與中央大學的產學合作項目包括，光起始劑的開發，生物質原料、更為永續的催化劑與探索在光電材料應用領域的可能性。中央大學與科思創將結合產學雙方的優勢，並藉由教研師生團隊的投入，培育產業人才。科思創與中央大學期待透過雙方的合作，共同為高分子化學帶來高值化的研究成果，並期盼透過此模式，在未來開啟更多合作的可能，為促進台灣產業升級與落實學用合一貢獻更多心力，並對全球永續發展目標做出貢獻。