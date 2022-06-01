針對日前有家長帶著發燒孩童連跑3家醫院急診被拒，引發外界對醫護人員的誤解，屏東縣長潘孟安1日在議會答詢時特別澄清，3家醫院或許都有不同原因無法立即收治，但同理焦慮的父母，他已要求衛生局與各醫院商討改善機制，將來醫療量能優先協助緊急個案，避免發生憾事。

潘孟安答詢時感性表示，孩子是父母心頭肉，孩子發高燒確實會急如熱鍋上的螞蟻，但疫情發生2年多來，第一線醫護人員始終神經緊繃，隨著疫情上升壓力已快要炸鍋，尤其6月中旬前疫情仍在高峰期，醫護人力嚴重負荷，他希望縣民鄉親能相互體諒。

他說，家長帶著發燒兒童送急診被拒事件，第一家醫院當時因出現確診者清消中，無法收治，第二家醫院急診沒有兒科，第三家醫院則因急診人數眾多需要等待，過程中家長向衛生局求助，衛生局緊急協助溝通醫院安排看診，但急診護理人員去找個案時，家長已經帶孩子離開，後來知道家長自行使用塞劑退燒。

潘孟安表示，他知道這件事後，要求衛生局務必從醫療量能、同理危機案件家長心情的角度，與醫院方共同討論檢討，找出好的方案。

他強調，自己日前在議會答詢時，從父母心情說明說到求診過程，對於醫院若是沒有理由拒收病患，將不是應有的醫德。他深深知道，醫者父母心，有第一線醫護人員的無私、奉獻，才能讓大眾安心抗疫，因此，在疫情嚴竣的現在，他要再一次向所有醫護、醫政人員深深感謝。