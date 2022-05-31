嬰兒在兒科加護病房保溫箱內受到良好的照顧。(江柏緯提供)

台中慈濟醫院接獲30日接獲台中市防疫指揮官訊息，緊急收治一名即將生產的確診孕婦，其先生全程陪產並入住專責病房照顧，昨晚順利自然產下女寶寶，目前篩檢為陰性。醫院感染管制中心紀錄此次接生，也是急診負壓離病房接生的第一例個案。

台中慈濟醫院感染管制中心督導何佳佳指出，台中市防疫指揮官30日下午近3時30分接獲孕期已達39周4天的確診孕婦即將生產訊息，並指定台中慈濟醫院接手，同仁隨即聯繫產科團隊確認接生場地設備與人力等細節。

由於孕婦產檢不是在慈濟醫院，因此雙方產科團隊必須先聯繫交接。確診孕婦大約下午4點過後抵達台中慈濟醫院急診，隨即安排在負壓隔離病房待產。婦產科主治醫師鍾佩穎隨即接手在台中慈濟醫院第一次的急診接生任務。

鍾佩穎指出，因為是確診孕婦，團隊須穿著兔寶寶防疫裝接生，困難度增高、縫合傷口也不容易，加上沒有空調，非常悶熱；晚間7點40分出現產兆，花1小時20分接生，寶寶很健康，已是第二胎的孕婦也恢復得很好。

全程陪產的先生表示，陪產過程很緊急，只戴著口罩就進去，一心只希望太太和孩子能平安，特別感謝台中慈濟醫院的醫護團隊，不怕染疫風險為太太接生。陪太太入住專責病房受到很好的照顧，染疫在家居隔的媽媽和孩子都很平安。

兒童加護病房主任黃冠翰表示，女嬰狀況很好，PCR採檢為陰性，但配合防疫暫時收入兒童加護病房無法母嬰同室。不過，他指出，研究顯示母嬰同室感染機率不高，而且病毒不會透過母乳傳染給小孩，只要哺乳時做好手部及乳房的清潔消毒，都可以請確診產婦安心哺乳。

婦產科護理師王惠慈表示，第一次在急診協助接生壓力非常大，除要有足夠臨床經驗做正確判斷能否在急診接生，還要抓準時間，讓現場人員穿著全副防護裝備。她說，在急診接生難度高，不只空間狹小、人力精簡、設備沒有產房齊全，不過在疫情變數下能完成接生任務，內心如釋重負。