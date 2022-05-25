國內確診人數增加，中央流行疫情指揮中心近日發函各縣市衛生局，將專責病房護病比由1：5調整為醫學中心1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，引發第一線護理人員反彈。指揮官陳時中今下午與護理代表開會討論，會中裁示專責病房護病比原則上維持1：5，不得超過1：7。

因應確診住院人數增加，醫院收治中、重症病人照護複雜及部分護理人員確診，護理人力照護負荷增加，陳時中於今（25）日邀請護理團體、涵蓋北中南東應變醫院之醫院及社區體系、疫情重災區北北桃主要醫院及護師工會等護理代表開會，盼解決第一線護理工作困境。

與會護理代表提出包括：專責病房護病比維持1：5、津貼發放及時、居家照護關懷人力分流社區支援及解決急診壅塞等減輕護理負荷訴求，經與會者共識，陳時中裁示，已要求盡快完成津貼發放，否則予以懲處；因應非常時期，專責病房原則上護病比維持1：5，不得超過1：7，兒科困難照護個案津貼加成，並推動Skill-Mixed照護模式；同時持續落實急重症分流，協助照護人力媒合支援。

衛福部表示，因應照護負荷，為讓專責病房為讓專責病房照護確診人員津貼更合理，除了原護病比1：5 外，津貼將依照顧人數等比例相對增加。

同時為了分流專責病房護理人員工作負荷，衛福部即將啟動專責病房Skill-Mixed照護模式，由醫院安排完成訓練的照護輔佐人員納入病房團隊，以照護工作分級，提供協助餵食、翻身、更衣等照顧工作，並發給每人每班5千元津貼，將於近日函文予設有專責病房醫院辦理。

針對醫療照護人員之奬勵津貼，衛福部表示，採按月申請，並依醫院申請金額預撥80％，醫院收到後1周內核撥給人員；另外在衛福部網站提供「津貼撥款進度查詢」管道(https：／／covid19.mohw.gov.tw／ch／cp-5189-62257-205.html)。

另外，如護理人員受到不公平對待，可透過「護理職場爭議通報平台」向衛福部反映，進行查處。衛福部持續透過「護理職場爭議通報平台」，提供護理人員匿名申訴管道，確保護理人員的工作權益能受到保障。截至111年5月23日已接獲1766件通報，其中涉勞基法計有987件（56％），裁罰率達16％，結案率達95％。分析疫情期間（109年迄今）爭議通報案件，主要是防疫物資、津貼或獎金發放、工作環境及負荷等。