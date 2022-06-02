今（2）日是一年一度的記帳士節，民進黨立委沈發惠、中華民國記帳士公會全國聯合會共同舉行記者會，記帳士公會全國聯合會將捐贈1200劑快篩試劑予弱勢團體，盼能拋磚引玉，善盡社會責任，幫助需要的弱勢民眾，為全民防疫盡一分心力。

沈發惠表示，今天是一年一度的記帳士節，去年此時正逢疫情嚴峻，沒有舉辦慶祝活動，今年第二屆同樣面臨嚴重疫情，改以愛心關懷捐贈的方式來慶祝記帳士節，格外溫馨又有意義。特別是5、6月剛好是記帳士們最忙碌的時候，記帳士必須協助全國數十萬家的中小企業完成報稅，工作非常辛苦；記帳士站在服務基層的第一線，可說是驅動台灣經濟發展不可或缺的螺絲釘，他要對全國4000多位記帳士表達祝賀和感謝之意。

民進黨立委沈發惠、中華民國記帳士公會全國聯合會共同舉行記者會，記帳士公會全國聯合會將捐贈1200劑快篩試劑予弱勢團體。（葉書宏攝）

沈發惠說，鑑於近期COVID-19疫情嚴重，記帳士的作業也因此受到影響，因此他也協助記帳士們向財政部爭取將申報時間延長，讓營業稅申報有更彈性的作法，避免記帳士過勞或因報稅不及而遭裁罰，而目前全國記帳士也幾乎都如期完成報稅作業，展現高度專業及責任感。

記帳士公會全國聯合會理事長嚴秀琴表示，猶記得去年舉辦首屆記帳士節，一樣碰上嚴峻的疫情，所以就省下舉辦慶祝活動的經費，發起「歡慶首屆記帳士節，愛心閃耀啟航公益」活動。許多弱勢團體因為疫情而經費短缺，發起愛心捐款活動，全國稅務記帳士共襄盛舉，幫助多家慈善團體，稍解燃眉之急。同時也捐助多家醫院的防疫基金以添購防疫器材與設備，與第一線醫護人員共同對抗疫情。

嚴秀琴表示，今年仍然選擇有意義的活動來慶祝，一樣發揮愛心，捐贈一批快篩劑給弱勢族群，善盡社會責任盡一份心力，也特別感謝沈發惠推動記帳士法第15條修正，保障全體記帳士平等的執業。