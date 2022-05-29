下營上帝廟主委姜金利（左二）說，消防人員為第一線防疫人員，疫情嚴峻，消防人員自身防疫也是重中之重。（南市消防局第二大隊提供／張毓翎台南傳真）

市長黃偉哲（右二）今天也在下營上帝廟，體驗包粽子。（下營區公所提供／張毓翎台南傳真）

端午節將至，台南市下營上帝廟周末集結40位志工，聯手包了約5000粒肉粽，分送給204戶弱勢家庭及獨居長輩。此外，近來疫情升溫，廟方與企業一同捐贈總計500劑快篩試劑給南市消防局第二大隊，29日捐贈儀式上，市長黃偉哲特別到現場感謝民間單位的善舉。

黃偉哲今天在民政局長姜淋煌等人的陪同下到下營上帝廟，為準備材料及烹煮粽子的社區志工們加油、打氣，廟方表示，今年與下營區公所一起舉辦送粽關懷弱勢活動，從27日開始包粽、烹煮，總計至少做出5000顆粽子，再陸續分送低收入戶、中低收入戶等弱勢家庭、獨居長輩，品嘗濃濃竹葉香的粽子，感受端午節的氣氛。

另外本土確診個案攀升，廟方媒合企業捐贈快篩劑給一線防疫救災人員，下營上帝廟主委姜金利說，消防人員為第一線防疫人員，疫情嚴峻，消防人員自身防疫也是重中之重，消防隊有了更多快篩劑，落實消防人員自我防護，更能落實防疫工作，服務鄉里民眾。

南市消防局第二大隊大隊長丁春能說，疫情期間，已要求各分隊執行勤務時，務必作好個人防護及清潔消毒，並使用快篩劑進行個人檢測，特別感謝下營上帝廟和企業捐贈快篩試劑，強化消防人員抗疫量能。

南市府消防局長李明峯表示，消防局透過政府採購與善心人士捐贈，充份提供消防同仁足夠試劑，只要有需要，即可使用快篩試劑進行自我檢測，在第一時間降低傳播風險。