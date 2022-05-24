內政部消防署與勞動部勞安所、職安署今（24）日於大坪林聯合開發大樓簽訂合作備忘錄，並由內政部次長陳宗彥與勞動部次長王尚志一同見證，盼能完善我國消防機關職安和衛生防護制度，為消防人員帶來更健全的職場環境。

內政部透露，這次簽訂的消防職業安全衛生合作備忘錄，參考了美國消防協會第1500號規範文獻，依照其架構和精神，規劃「消防職業安全衛生管理計畫」，希望藉著勞動部在職安上的豐富經驗和資源，來全面檢視、完善現有制度。

除了簽署合作備忘錄，消防署為因應更加複雜的災害現場，今年也修訂了安全手冊、訓練教材等，強化消防人員救災安全的觀念，提升整體工作安全。

另外，針對曾目擊重大死傷意外的消防人員容易產生身心創傷的部分，消防署近期則簽訂「消防人員創傷後壓力症候群照護方案開口合約」應對。

陳宗彥強調，政府近年來積極地從法制、設備、訓練到身心照護等多個面向，來強化消防人員的執勤安全。他承諾，未來會繼續完善消防人員的職場環境，全面照護消防人員身心健康。