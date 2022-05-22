疫情圖示

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中央公布新竹縣22日新增2328例確定病例，其中男性1185人、女性1143人，12歲以下有308位、65歲以上155位，確診者年齡集中於18至64歲的青壯年佔7成4，無症狀2304人佔9成9，目前新竹縣居家隔離1310人，居家照護16534人。

確診病例分別為竹北市763例、竹東鎮330例、湖口鄉558例、新豐鄉264例、新埔鎮114例、關西鎮76例、芎林鄉52例、橫山鄉20例、寶山鄉44例、北埔鄉18例、峨眉鄉9例、尖石鄉46例、五峰鄉34例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，新竹縣配合中央公告，自23日起尖石鄉、五峰鄉、關西鎮的居民，快篩陽性經醫師評估即為確診，請利用通訊診療方式，請醫師評估，醫病雙方達成共識為陽性，即可由醫師判定並通報為確診個案，非屬3鄉鎮居民則不適用。

對於快篩陽性經醫師評估確認為陽性後，民眾該如何自主通報、才能收到確診隔離通知書？衛生局表示，醫師評估確診後會在24小時內通報，中央法定傳染病通報系統接獲後，才會發送通知簡訊，民眾在收到簡訊時，請依簡訊提供的連結，進行自主回報。一旦依簡訊通報完成自主回報，手機資料正確無誤，因系統資料處理的關係，仍要請民眾等待1、2天，系統即會發送居家隔離通知書。

在等候居家隔離通知書期間，確診民眾仍須做好居家隔離防疫措施，若有呼吸道症狀、其他不適，仍可透過通訊診療看診，視訊門診時段亦可透過健保快易通APP查詢。

新竹縣居家照護醫護團隊均提供確診者在居家照護期間關懷服務，各院所在「初次風險評估」及「每次電話關懷」時，若民眾有持續發燒使用藥物後仍未緩解，出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、胸悶、腹瀉等症狀，或家中沒有常備藥物，或依醫療專業判斷個案狀況需看診給藥，都會即時協助安排或轉介視訊診療，請確診民眾安心。

新竹縣醫院、診所、社區篩檢站目前均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一站式服務，也提醒採檢完的民眾可於可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

新竹縣各級學校23日起實施遠距教學，不少家長詢問校園接種新冠肺炎疫苗該如何進行？衛生局表示，已經排定接種時程的學校，仍依原定時間辦理校園接種，若因故無法配合到校，或是家中有年滿5歲、6歲幼生，可由家長陪同至新竹縣合約醫療院所預約接種，合約醫療院所同步設置BNT專診，提醒家長事先詢問、預約5歲以上BNT疫苗接種。