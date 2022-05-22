桃園市長鄭文燦今天說明桃園防疫政策，他說，65歲以上長者、低收入戶、中低收入戶，將提供2劑快篩。另外三合一通道採檢站，將擴大提供12歲以下、65歲以上民眾及同行家人。

鄭文燦表示，確診個案略有增加，65歲以上長者，確診比例有所提升，我想以中重症個案來看，大部分都是長者為主，因此要特別提醒，同住家人，長輩能打到第3劑一定要打，因為6月開始第4劑也會陸續接種。

鄭文燦說，為了讓長者提早快篩，提早得到照顧，衛生局自行採購，提供65歲以上長者每人發2劑快篩，將盡快訂出發放方式，讓全市超過30萬長者都有2劑快篩。鄭文燦也說，除了長者外，低收入戶、中低收、街友，原本提供公費快篩，如今決定以戶為單位，每戶提供2劑快篩。

鄭文燦也提到，目前桃園有14家醫院提供篩檢，6家有長幼三合一綠色通道，提供採檢、看診、領藥服務。而社區採檢站12站，有9站有綠色通道，23日擴大服務12歲以下、65歲以上民眾，同行家人也能使用，22日也增設華亞科技園區站，同樣有三合一，讓民眾就近採檢，最短時間得到醫療服務。

鄭文燦也說，目前快篩經過醫師判斷後，就可以確診，桃園市使用這個方案700多人，未來原鄉跟離島也可以用這方案，也可以減少PCR壓力，目前檢驗量桃園每日15000到18000件之間，也謝謝醫檢連夜趕工加班。

媒體詢問放寬三合一綠色通道，是不是有跟其他縣市較勁意味？鄭文燦說，三合一通道的確是桃園比較好的做法，除醫院外，桃園每個生活圈都有採檢站，這是為了降低醫院負擔，同時快速完成採檢。其他縣市也有詢問，他都一五一十說明，如何協調醫院，設立採檢站，平均2天工期就能設立，還有電話、冷氣、儲藏室等。