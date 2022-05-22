柯文哲快篩陽性！ 陳時中送「2康復訣竅」：祝他早日康復

本土疫情攀升，台北市長柯文哲也驚傳今天上午快篩陽性，目前正在等待PCR採檢結果，聞此事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，柯市長接觸的人比較多，但他自己是醫生，應可以把自己照顧很好，祝他早日康復。

柯文哲今天上午因為有症狀，上午八點做兩次快篩都陽性，目前正等待PCR採檢結果出爐。

對此，陳時中表示，柯市長接觸的人比較多，我們祝他早日康復，並提醒柯市長，康復過程中，必須要心情放輕鬆，多喝水，不過相信他自己是醫生，應該可以把自己照顧好。

陳時中也提到，現在在台灣確診會常態化，不過，確診也是提升整體社區保護力其中重要的一環。

另外，國民黨台北市議員第六選區（大安、文山區）參選人、羅智強子弟兵楊植斗，質疑有國小老師疑似想「造神」，在考卷出考題，問學生帥帥的丶很盡責的指揮官是誰？

對此，陳時中也回覆說，「我這年紀沒有用帥做標準，這是年輕人做來評比的標準」。