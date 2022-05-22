一名女護理師表示，新冠肺炎流行以來，醫院從上到下，不論警衛、往生室同事及清潔消毒員，各個都為疫情努力，為支援人力，不僅無法休假，許多節慶也被剝奪，但這波疫情爆發後，同事陸續確診、倒下，卻遭到長官撻伐，令她感慨地說「有多少人為我們感到惋惜？」

原PO 20日於臉書社團《匿名公社》指出，新冠肺炎流行至今已2年，在醫院值勤期間，不斷地被長官打小報告稱他們未保持1.5公尺安全距離外，還有永無止盡的支援及訓誡。原PO說，這波疫情還有一群人被遺忘在火辣辣的疫情中，如醫院警衛、往生室同事、清潔消毒員等，都在為疫情辛苦奮鬥。

原PO表示，去年疫情期間，院內病患接連病逝，往生室同事忙得不可開交，全院跑透透，跑到背脊衣襟都是濕的，她看到其中一名往生室同事隻身一人，好奇詢問「怎麼只有你一人？」對方手拿著屍袋說，「另一人在病房收大體，我們從一上班就沒停下來過」。

這波疫情爆發後，原PO說，最近單位上好幾個同事陸續確診，卻遭長官們獵巫，「實在為大家感到很不值，我們堅守2年，大家都認為是理所當然，當我們穿著隔離衣，熱得滿身大汗，還是確診時，從上到下卻是一陣陣的撻伐及獵巫」。

原PO感慨表示，2年來為支援疫情，被剝奪的假日、節慶，「有多少人為我們感到惋惜？你我都不知道，這會不會是我們人生中最後一個父親節或母親節」。她看到同事一個個確診倒下，「伸手卻抓不到我的樣子」，她感到很無助、遺憾，求助無門的感覺令她害怕，盼自己能夠做點什麼。

網友們看了也相當不捨，紛紛留言，「千言萬語也訴不盡對第一線所有人員的感恩，真的辛苦你們了」、「不知道能做什麼，也只能說句辛苦」、「好難過好想哭，謝謝，謝謝，真的辛苦了，無助真的真的好恐怖，加油」、「真正防疫第一線的醫護、警消人員真的辛苦了，相較之下，整天開記者會拿圖卡，意識形態的指揮官，還能厚著臉皮稱自己是第一線人員，你們的辛苦真的令人不捨」。