隊員示範如何將受困在車底下的患者救出。（洪靖宜攝）

救援器具都已經準備妥當。（洪靖宜攝）

只要是災害現場人命需要救助，都能看到特搜中隊身影，就連防汛期來臨他們也嚴正以待。由於豪大雨恐造成低窪地區出現淹水，或是山區出現溺水意外，高雄市副市長林欽榮特別到消防局第四大隊特搜中隊，視察裝備、器材是否齊全，希望能在救災現場，迅速搶救每條寶貴性命。

高雄市消防第四大隊特搜中隊一共編制24人，負責人道救援和特殊災害搶救，由於防汛期已經來臨，豪大雨恐出現緊急救援事件，高雄市副市長林欽榮於27日下午，在消防局代理局長王志平陪同下，前往特搜中隊及仁武分隊視察防汛及相關整備情形，並聽取災防辦公室防汛整備簡報。

現場擺有動力橡皮艇、拋繩槍、生命探測器等專業儀器，也有水泥破壞器材等，搜救中隊隊員當場示範如何應用最新救助器材車協助患者吊掛到安全之處。林欽榮說，搜救中隊隊員是菁英中的菁英，加上救護器材也不斷更新，就是在緊急事件時能立即破壞車協助人脫困，或是於湍急河川中將人救出，近一兩個禮拜也迎來了第一波跟第二波的梅雨鋒面，雖然水情中心都有持續監控，但發生緊急事件還是要靠消防人員出動保護城市。

消防局代理局長王志平表示，消防局擔任搶救災害及人命救援的第一線，各項防汛救災工作均已超前佈署，所有車輛裝備器材戰力均完成整備，隨時待命。此外，消防局特搜中隊的首要任務是人命救助、守護高雄，在確保家園安全的情況下，也希望有更多能力支援外縣市，甚至協助國際救援。而未來參加認證，取得國際人道救援中型搜救隊資格，也是對自己能力的肯定及挑戰。