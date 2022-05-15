侯友宜今慰問新北市消防局119派遣中心。（新北市消防局提供）

新北市近日新冠肺炎每天確診人數約在2萬3000人左右，新北市消防局調動內勤同仁387人每天於防疫派遣中心輪班負責醫院聯繫、案件統計、電訪關懷及民眾諮詢等工作。市長侯友宜今（15）日特別前往消防局視察119及防疫派遣中心，慰勉防疫執勤同仁，感謝所有消防及義消同仁辛勞。

新北市確診人數連日突破2萬人，使119話務量暴增5倍，從每日平均1000通增至每日超過5000通；救護案件從每日平均500件，增加至每日超過700件，成長率達40％。為保持各醫院醫療量能，消防局執行防疫案件「輕重症分流」，一方面將重症民眾快速送醫，一方面針對不需送醫案件進行轉介和關懷。

侯友宜表示，後續派遣中心的量能還會不斷的提升，目前已經動用共108輛救護車，必要時可以最大量120輛執行勤務，另已整備災情勘查車70輛，一起來面對即將往上升的確診個案，包括任何單位我們有信心全力總動員，尤其是消防局，在第一時間民眾需要即時救援，消防局會做好應盡的責任。

侯友宜說，消防局的應變能力非常強，在派遣過程都以最快速度抵達收治醫療，都能在10幾分鐘就迅速完成任務，讓民眾安心安全地到醫院治療。119及防疫派遣中心會持續做好分流，把醫療救護量能留給中重症及急需的民眾，確保醫療資源及量能合理使用。

消防局長黃德清表示，防疫派遣中心原本設置6席處理席，因應疫情滾動調整，目前已增開到23席，截至5月10日受理總通話量約1萬通。其中，每日重症聯繫收治醫院案件約200件，輕症案件協助轉報衛生局追蹤關懷約100多件，受理民眾諮詢電話也超過100通；若防疫案件持續增加，處理席將擴充到38席。