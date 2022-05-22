宜蘭烏石港碼頭傳「自小客車」落海 消防隊搜救中 23:042022/05/22 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣頭城烏石港。(翻攝自Google maps) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（22日）消防局晚間9時50分接獲民眾報案，宜蘭縣頭城烏石港遊艇碼頭附近，1台自小客車落海，消防局立馬出動特種大隊、特搜小隊及頭城分隊到場搜救，因天色陰暗，墜港車輛內有幾人仍待消防局確認。 宜蘭聖母護專累計143位師生染疫 23日至期末採遠距教學 疫情海嘯衝擊寧靜的植物人 安養院難維持 亞東氣體大火 竹科供電瞬間壓降 #消防局 #落海 #宜蘭 #車輛 #搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比漾廣場beyond beyond宜蘭展登場 串連線上線下選物 19:142022/05/19 生活 社區管理電動車充電樁 北市訂定規範因應未來需求 14:512022/05/21 生活 結合價金代管 abc好車網推出「中古車安心購」服務 16:532022/05/19 財經 頭份市東華宮供救護人員執勤所需 捐贈救護車 18:082022/05/21 社會 火災預防新制7月1日上路 強制房東裝住警器 04:102022/05/18 地方新聞 宜蘭農校遺址 金鯉魚墓葬品出土 04:102022/05/19 地方新聞 深夜炸街擾人清夢 南港「靜城專案」攔查百輛機車 12:572022/05/18 社會 宜蘭今＋2144確診 縣內學校23日起暫停實體課程 13:592022/05/19 生活 宜蘭＋1778 確診醫師分享過來人經驗：不用驚慌 16:282022/05/22 生活 疫情衝擊 社福捐款驟減逾5成 04:102022/05/20 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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