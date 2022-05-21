為了讓消防弟兄在出勤救護任務時，能有最新最好救護車裝備，苗栗縣頭份市東華宮21日捐贈一部全新的救護車，給苗栗縣消防局所屬分隊使用，這已經是東華宮捐贈的第3部救護車，新救護車配有全新自動升降擔架床，設備新穎的全套個人防護裝備，足供救護人員執勤所需。
頭份市東華宮有感於消防局同仁位居消防救災最前線，常常於第一時間就必須趕赴救災現場，必須要有設備新穎，裝備齊全，功能良好的救護車，才能協助受災民眾平安快速就診，也確保消防救災人員安全。
頭份東華宮發揮人溺己溺人饑己饑之精神，蒙得許多善心人士認同贊助，這已經是東華宮捐贈的第三部救護車了，這部救護車配有全新自動升降擔架床，設備新穎的全套個人防護裝備，於5月21日在東華宮舉辦捐贈儀式，由苗栗縣長徐耀昌率消防局長匡夢麟等受贈。頭份市長羅雪珠，苗栗縣議員徐功凡，議長鍾東錦秘書張士能，議員鄭聚然主任黃鼎澄，議員溫宜靜秘書吳惠瓊，市民代表黃宣乾，頭份興隆里長林昌耀及眾多信眾里民都到場觀禮。
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