永慶房屋協助消費者圓滿每一次買賣屋交易，秉持「先誠實再成交」的精神，提供消費者透明、誠實的房產資訊，去年也響應政府社會住宅政策，加入社會住宅包租代管（公會版）第三期計畫，提供雙北地區社會住宅包租代管服務，為台灣社會住宅的發展做出貢獻。

而為了讓消費者不僅買賣屋放心，永慶房屋為也關心民眾的居住安全，5/17與新北市政府消防局共同簽訂合作備忘錄，協助宣導民眾使用住宅租賃定型化契約，保障租賃雙方權益，以及一同推廣住宅用火災警報器(簡稱住警器)的安裝，以有效降低火災發生並減少人命、財產的損失。

新北市副市長謝政達致詞時表示，新北市外地人口多，許多北漂青年及學生在新北市租屋，為了讓新北市成為一個「安居」的城市，市府持續要求公安小組執行學生租賃套房的公共安全檢查，出租套房應依規定安裝住警器，也呼籲市民朋友們應自主安裝與維護住宅用火災警報器，以守護自己及家人的生命財產安全。

永慶房屋長時間投入大量資源和人力，深耕附近社區、鄰里，了解在地的特色與美好，並以促進社區發展為願景，社區鄰里內的大小事，都願意出一臂之力支援，先前也與新北市政府簽署防災合作備忘錄，與政府共同推動防災社區，更獲得新北市政府肯定。

永慶房屋積極參與社區防災演練，與政府共同推動防災社區，更獲得新北市政府肯定。（圖/永慶房屋提供）

為有效提升社區的防災能量和防災意識，永慶的經紀人和服務專員們參與社區防災的演練、參與政府防災士的培訓，包括如何使用滅火器、CPR的正確步驟等等，倘若未來災害發生，演練的知識與技能即可派上用場，除了有自救的能力之外，更可以發揮力量幫助社區居民疏散，成為地方堅強的後盾！因為積極投入企業防災，協助社區建立防災組織、進行防災訓練。

永慶房屋楊彥哲協理表示，除了協助消費者圓滿成家之外，我們希望做得更多，以打造快樂宜居的社區為目標，除了積極投入社區、鄰里防災演練之外，居住安全也是我們關心的議題，因此很開心能與政府攜手推廣居住安全的重要性，期待未來透過我們的參與，以企業的力量宣導消防安全及住警器安裝等資訊，讓更多消費者、租屋者了解的防災的相關知識，使居住安全多一份保障。