凝聚在地感情有永慶房屋在！想到社區鄰里的好厝邊就會聯想到永慶房屋，總是全力應援社區商圈各式活動，從沒缺席過，從鄰里清潔、防災演練到公益市集、中秋晚會，都有「永慶人」服務的身影，就連疫情期間服務也不停歇，給予鄰里社區即時的支援，疫情期間永慶房產集團更是贊助了上萬頂帳篷。而社區活動與防疫後盾的最大助手，正是永慶房屋的「服務專員」們！

在地服務不因疫情停止 鄰里社區防疫有永慶力挺

「我們希望民眾因為永慶的關係，買到了一棟好房子；更因為永慶，住進了一個好社區，所以永慶首創『服務專員』職位，除了協助業務同仁作業，永慶的服務也能更深入多元，為社區注入更多活力；也讓在地人才就近發揮，共同創造社區的獨特文化。」永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示。

長期深耕社區、鄰里，深知在地的特色與美好的永慶房屋，社區鄰里內的大小事，都願意出一臂之力，從鄰里的資源回收活動到節慶同歡晚會、大型市集活動都能看到永慶同仁服務的身影。特別在去年本土疫情爆發時，永慶房屋主動挺身而出，第一線同仁在做好防疫措施下，以最快的速度提供各鄰里、診所防疫帳篷，更到現場幫忙指引動線、協助長者順利施打疫苗，此外，各門店同仁也動起來捐贈酒精消毒機、防疫護目鏡至各鄰里、社區大樓，齊心對抗疫情，許多里長及社區總幹事都紛紛大讚「永慶想得真周到！」

永慶房屋貼心服務再升級，贈送感應式酒精消毒機讓住戶們可以消毒雙手。圖/永慶房屋提供

從永慶服務專員出發 為鄰里社區注入新活力

永慶房屋不只是協助客戶購售屋，更希望與鄰里社區一起共好、一起成長，因此從第一線人員做好在地服務，其中永慶服務專員職位正是展開社區經營的重要關鍵推手，服務專員除了是房仲經紀人的最佳助手，協助經紀人業務上的工作之外，更是經常協辦在地鄰里、社區各式各樣活動，積極投入社區參與，和在地居民一同發現所居住地的真善美！

英文系畢業的郁雯選擇加入永慶房屋服務專員職位，為鄰里與社區增添滿滿的活力。圖/永慶房屋提供

英文系畢業的服務專員林郁雯分享到，畢業後從嘉義北漂到台北找工作，希望能好好磨練自己，雖然所學和不動產沒有相關，但還是決定挑戰永慶房屋服務專員職位，在學長姐的帶領及完整的教育訓練下，很快就上手工作。更成為在地鄰里、社區的最佳幫手，從環境維護到鄰里大型活動都能看到郁雯的身影，性格開朗的她深受里長與在地居民的喜愛。

永慶房屋的服務專員全職經營社區，協助經紀人作業，更支援在地區域中的大小事。而服務專員擁有優於業界的36K起薪，表現好還有最高12K的季獎金，此外工時穩定不加班、沒有業績壓力，還能學習房地產專業，未來在集團中有更多發揮的可能，成為許多社會新鮮人的熱門職涯選項，永慶服務專員正在擴大徵才中，歡迎有興趣的民眾一同加入！