永豐餘（1907）關懷鄰里居民，發揮好厝邊精神，旗下永豐餘工紙新屋廠日前接到通知，指里民黃姓獨居老婦人家中因電線走火發生火災事故，住宅損毀無法居住，生活陷入困境急需援手，新屋廠不僅響應里長號召捐款十萬元重建費，廠區同仁更數次主動前往清理燒毀之家具物品、清掃室內外環境，希望讓老婦人能早日重歸正常生活。

永豐餘工紙新屋廠表示，黃姓婦人年近80歲，因名下繼承過世丈夫房舍無法申請低收入戶補助，平日靠在清潔隊工作的女兒接濟為生，住宅失火第一時間，就在里長協調下，先行安置於鄰居家裡，包括桃園市議員陳睿生、笨港里長黃建興、永豐餘工紙新屋廠、楊梅分局永安派出所所長連英傑等人，都陸續前去關心黃姓婦人近況並協助後續安置與重建房舍事宜。

永豐餘工紙副總經理蔡耀坤表示，新屋廠在地多年，一直以來視鄰里居民為家人般照顧，得知因通膨而缺工、缺料導致重建工程期間較預期長，新屋廠同仁立刻主動尋找承包廠商、並數度與廠商共同會勘、到場監工、協助災後清運廢棄物、周邊環境清潔等，出錢又出力只盼能讓老婦人儘早回到溫暖的家。