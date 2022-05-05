五月母親節即將到來，正是大家表達心中感謝的重要時刻！最近本土疫情嚴峻，中山區新喜里在兼顧防疫下舉辦了簡易而精美的母親節贈禮活動，祝新喜里的所有媽媽們母親節快樂，而身為鄰里好夥伴的永慶房屋全力支持里內大大小小活動，這次熱情地提供帳篷支援，更特別準備康乃馨、小禮物給里民們，希望大家都可以留下美好的回憶。

中山區新喜里母親節活動 里長贈限量戚風蛋糕、油飯

媽媽在家庭中扮演關鍵的角色，給予滿滿的關懷與溫暖，而里長就是鄰里內重要的支柱，負責處理里內大小事，照顧里民無微不至，可說是維繫里民間感情的重要推手。

新喜里里長吳昇陽分享到，過往新喜里舉辦最盛大的活動就是母親節了，我們會舉辦盛大的園遊會、安排精彩的表演節目邀請里民們一同參與，但今年因為疫情嚴峻，母親節活動規劃從簡辦理，為了避免里民們群聚及脫口罩的風險，改由在新喜公園發送康乃馨、戚風蛋糕及油飯，讓里民們帶回家享用，限量600份讓里民憑戶口民簿領取。

中山區新喜里在兼顧防疫下舉辦了母親節贈禮活動，永慶房屋熱情協助活動順利。圖/永慶房屋提供

除了發放美味的母親節禮物外，現場也結合了資源回收活動，鼓勵里民們將家中的廢電池、廢光碟及空寶特瓶做回收，一起為環保盡一份心力，在做好嚴謹的防疫措施下，活動雖然簡易但卻不失溫馨，希望里民們依舊可以感受到過節的氣氛！

永慶房屋中山區店經理唐吉弘分享，新喜里的母親節活動小巧而精美，我們過去也曾協助新喜里的元宵節慶祝活動，很榮幸可以協助鄰里各式各樣的活動，這次母親節我們也做好準備全力相挺，特別規劃送母親節代表花康乃馨，並因應夏天即將來臨，加碼再送手持LED幸福風扇給里民， 希望大家都能感受到永慶充滿活力的精神，未來也會持續服務在地，促進地方繁榮發展。