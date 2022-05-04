為吸引青年根留桃園，桃園市政府自2014年開辦「青年安薪就業讚」獎勵方案，成功協助上萬名桃園在地青年就業，3日桃園市長鄭文燦與市府團隊至中華汽車（2204）參訪，肯定中華汽車於青年培力上的表現，並與接受獎勵補助的年輕同仁交流互動。

中華汽車表示，近年來透過「青年安薪就業讚」吸引了逾百名優秀員工加入，以生產製造人員為大宗，其次為研發技術及經營管理人才，藉由政策的推動不僅有效改善企業人力招募之困境，更能顯示桃園人才的多元性。

桃園「青年安薪就業讚」包含「就業讚」、「學習讚」、「證照讚」三大方案，凡設籍桃園市未滿30歲高中職以上畢業的青年媒合就業滿六個月，即可透過「就業讚」方案申請2.1萬元就業補助，聘用企業也可因此獲得1萬元獎勵補助，以雙向獎勵津貼提供勞資雙方更穩定、更安心的就業環境。

任職於中華汽車人資部的羅文杏因具備「就業服務乙級技術士證照」成為公司唯一達成「就業讚」與「證照讚」的同仁，於桃園楊梅土生土長的羅文杏大學曾在宜蘭就學，畢業後選擇回到桃園服務，除了喜歡家鄉，桃園完善的就業福利政策也是她青春還鄉的最主要原因。

中華汽車自1969年成立以來，在桃園深耕超過50年，目前有超過一半以上的同仁居住於桃園，其中有9％的年輕同仁符合「青年安薪就業讚」請領資格，透過此專案聘用的新人留任率也達到71％，成為企業留才的一大助力。中華汽車總經理陳昭文特別感謝桃園市府推動「青年安薪就業讚」方案，有效創造在地就業機會，讓青年與企業都受惠，未來中華汽車將持續強化青年培力政策，完善員工福利，期許有更多員工根留桃園。