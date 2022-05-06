擁有5家永慶不動產加盟店的店東陳明勇，在房地產業深耕28年，長期服務於林口區域。今年第一季這5家店績效飛躍成長，與去年同期比較，不但成交件數成長75%，整體業績更大增110%，累積到4月份已經創造1億元業績的驚人績效。

其中，永慶不動產林口站前加盟店、永慶不動產林口A7重劃加盟店分別在黃俊碩店長、周佳緯店長帶領下，兩店在3月份同時交出－成交超過30件、業績突破1,000萬的亮眼成績單。

過去，陳明勇曾在建設公司工作10年，體認到公司是林口小建商，資源有限、在推案上難以銜接。在多重因素考量下，決定與當時在信義房屋服務的哥哥陳沛宏一起創建自己的房仲事業，於2006年加盟品牌知名度最高的永慶不動產，經過多年打拼，已經成為林口地區的指標店。

兩位店長帶出高績效 團隊攜手創佳績

旗下5間加盟店團隊可以在4個月內累積業績突破1億元，除了全體同仁的努力，陳明勇透露，從信義房屋來的黃俊碩與周佳緯更是功不可沒。

黃俊碩之前時常要到凌晨才能下班，幾乎是拿高工時換收入；加入永慶不動產林口站前加盟店後，不僅帶領全店衝高業績，黃俊碩自己2021年收入也直逼600萬元。而周佳緯在老東家服務時，已經是林口區業績第一名的專案經理，2020年擔任永慶不動產林口站前加盟店店長時，已展現領導實力，去年4月參與內部創立永慶不動產林口A7重劃加盟店，個人年薪更已突破1,000萬元。

值得一提的是，不只店長績效嚇嚇叫，陳明勇也分享，從信義房屋來的夥伴，平均收入都增加2 ~ 5倍不等。甚至，去年一位夥伴加入永慶不動產之後，短短1年，年度業績飆升到1,100萬，較過去年度業績300萬、足足增加3.7倍，顯見永慶加盟體系是人員職涯發展的最佳舞台。

不只店長績效好，許多經紀人加入後，平均收入都增加2~5倍，顯見永慶加盟體系是人員職涯發展的最佳舞台。（永慶不動產提供）

聯賣助攻3成業績 科技強化疫情布局

另一方面，永慶加盟四品牌的「深度聯賣」，也是助攻績效亮眼的關鍵之一！陳明勇分析，林口是一直是「深度聯賣」的模範區域，自2006年開始推動，鼓勵區域加盟店跨店、跨區聯手服務客戶；加盟總部也努力讓聯賣規範更完善。

而「深度聯賣」也不負眾望、發揮綜效，引領大家順利度過2008年金融海嘯、2011年奢侈稅上路、2016年兩稅合一實施等衝擊，也讓主管帶店績效的影響降至最低。以聯賣績效來看，林口區有3 ~ 4成業績來自聯賣，3月份5家店業績達4,300萬元，以3成業績來算，聯賣至少貢獻了1,200萬元。

另外，陳明勇稱讚總部推動的科技系統，幫助夥伴在開發、案件比對、行銷上如虎添翼，光是今年3月5家店的客電來電量便高達260通。

〈i智慧系統〉可以第一時間提供新進案件或物件降價訊息，讓經紀人在即時回報客戶。而〈行動智能經紀人APP〉彙整多項功能，不管是聯賣、收斡等，提升經紀人與友店合作順暢度與愉悅度。針對疫情波動，永慶房產集團早已超前佈署〈實境找房〉、〈專人導覽〉等服務，滿足消費者不出門也能看屋的零接觸需求，讓服務承諾和團隊績效不中斷。

永慶加盟品牌特有的「深度聯賣」神助攻！為林明勇團隊至少貢獻1,200萬元業績。（永慶不動產提供）

以「先誠實再成交」擴大服務版圖

即使已是5家加盟店的店東，陳明勇依然以學習的心去面對人生或事業。他認為，萬事留心皆學問，人很容易自滿或自大，唯有謙卑才能看到自己的不完美。他深刻體認，同仁、分店長會不斷給上面主管很多功課，而且只會越來越難，然而，這些互動交流，都是一種最直接的學習。

而永慶房產集團秉持「先誠實再成交」的理念，更深深打動陳明勇。他分享，近期有位同仁成交A7重劃區的案子，因為屋主開價略高於周邊行情，洽談初期，同仁不但主動提供完整實價登錄給買方參考，對於開價高於周邊行情也誠實說明，最後在買方認同房屋價值後，依舊順利成交。

這讓從基層往上爬的陳明勇非常有感觸，「買方有時候不會因為買便宜而感到開心，也不會因買高覺得自己吃虧，完全取決於經紀人在第一時間是否提供完整資訊，提供客戶最好的服務感受」。

談及下半年的目標，陳明勇預計在林口A7開設第6間加盟店，持續擴展營運版圖、提供「先誠實再成交」的服務，為想要創業的同仁，提供專屬發展的舞台。