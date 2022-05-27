全台疫情持續延燒，消防人員除了自身的救災、緊急救護勤務，也身處第一線對抗疫情、協助民眾。為了消防人員防疫，板橋慈惠宮今（27）日捐贈新北市消防局大量防疫物資，並由局長黃德清代表受贈。

新北市消防局表示，板橋慈惠宮捐贈了25000件半身隔離衣以及25000個N95口罩，總計金額為200萬元，供消防人員執行防疫勤務使用，守護消防人員執勤安全。

新北市消防局強調，有充足的物資補給，第一線抗疫消防人員才有足夠能量對抗病毒，因此衷心感謝板橋慈惠宮捐贈消防單位所需防疫物資，給予支持及鼓勵。