蔡其昌（左）及楊典忠（右）特在童敏哲總院長（中）陪同下，瞭解童醫院組合式負壓隔離艙的安置流程。（陳世宗攝）

立委號召企業捐2000件防護衣 醫院：讓醫護人員無後顧之憂

防疫形同作戰！童綜合醫院投入大量醫療人力在防疫、篩檢與專責病房等工作，拋棄的防護衣每個月高達1萬件、防水隔離衣每月約2萬件，防護裝備耗用驚人。立法院副院長蔡其昌得知後，號召企業團體今天慷慨捐贈40箱共2000件P2等級防護衣贈送給童綜合醫院醫護使用，讓醫護人員在抗疫時無後顧之憂。

立法院副院蔡其昌及市議員楊典忠、王立任、市議員參選人林佳儀等，號召企業團體今天捐贈2000件防護衣給梧棲童綜合醫院，由總院長童敏哲代表接受。

「防疫要團結、沒有顏色，沒有中央地方之分！」蔡其昌指出，童醫院為市民設置大型PCR篩檢站，防護衣需求量非常大，政府的量明顯無法應付篩檢站需求，政府設篩檢站我們要幫忙防護衣不足的問題；盧市長做一段、我也來做一段，透過防護衣量的補齊，讓醫護同仁更有底氣，讓他們無後顧之憂。

「防疫已到黎明前的黑暗！」蔡其昌說，不管物資及政府補貼他要求中央加快速度，並整合民間力量，大家攜手同心團結防疫，一定可以克服最後的難關；第一波快篩已送給弱勢團體，第二波針對弱勢族群或老人家有第二批的快篩，讓他們早日知道自己的身體狀況、早日就醫，一起團結將防疫做好。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，這幾個月因應疫情升溫，童醫院不斷調整設置防疫相關的規畫、流程與動線，並協助政府在海線成立「大型快篩陽得來速」服務鄉親，自五月初疫情爆發後成效良好，確診與有疑慮的鄉親都能得到方便迅速的醫療服務。

童敏哲強調，因為服務空間大、指引動線明確，所以童醫院沒有出現急診室門口大排長龍的景象。該院一直以來在海線抗疫及保護鄉親的盡心付出，承諾將蔡副院長與企業團體的暖心捐贈善舉做為未來前進的動力，堅守崗位持續抗疫，為民眾的身體健康做好把關工作。

防護衣快篩黎明前的黑暗